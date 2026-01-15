Instituto de Desarrollo de Corea eleva al 1,9% su previsión de crecimiento para 2026

Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de Corea (KDI) elevó ligeramente su previsión de crecimiento para 2026 y estimó que la economía surcoreana se expandirá en torno al 1,9%, impulsada por el buen desempeño de las exportaciones de semiconductores y la recuperación del consumo. Esta cifra mejora en 0,1 puntos porcentuales la proyección anterior publicada en noviembre y supera el 1,0% previsto para 2025.En específico, el instituto elevó en 0,4 puntos porcentuales la previsión de la inversión en instalaciones, que crecería alrededor de un 2,4%, gracias al fuerte aumento en el sector de semiconductores, aunque otros sectores seguirían débiles. También revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales el consumo privado, pero rebajó de forma significativa la inversión en construcción, que pasaría del 2,2% previsto anteriormente a apenas 0,5%.Pese a la caída de los precios del petróleo, la inflación se mantendría en torno al 2,1% debido a la recuperación del consumo interno. No obstante, el KDI advirtió riesgos a la baja. Entre ellos, la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos y los posibles gravámenes a semiconductores y productos electrónicos, que podrían presionar las exportaciones.Asimismo, señaló que una moderación en las expectativas sobre la inteligencia artificial podría reducir la demanda de chips y limitar la recuperación económica de Corea.