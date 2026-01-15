Tribunal autoriza la retransmisión del fallo contra Yoon Suk Yeol por insurrección

Photo : YONHAP News

La lectura de la sentencia en primera instancia contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar un presunto intento de insurrección, será transmitida en directo.El Tribunal del Distrito Central de Seúl anunció el miércoles 11 que autorizó la retransmisión del fallo, previsto para las tres de la tarde del jueves 19 de febrero. En el mismo proceso también están imputados el exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, y el excomisionado jefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji Ho.La audiencia será grabada con equipos propios del tribunal y difundida por televisión. No obstante, la corte advirtió que podrían producirse ligeros retrasos en la emisión por razones técnicas.