Avión militar ruso es avistado aterrizando en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Un avión militar ruso realizó una breve visita a Corea del Norte el pasado lunes 9, en lo que sería el primer desplazamiento de este tipo en lo que va del año.Según el medio estadounidense especializado en Corea del Norte, NH News, un Ilyushin Il-62M perteneciente al 223º destacamento del Ministerio de Defensa ruso, fue avistado aterrizando en Pyongyang el lunes 9 alrededor de las siete y media de la tarde, despegando al día siguiente a las diez y veinte de la mañana.El aterrizaje en Corea del Norte se produjo poco después de que una delegación rusa participara en Emiratos Árabes Unidos en negociaciones sobre la guerra en Ucrania, lo que ha generado especulaciones sobre un posible intercambio de información de Rusia con Pyongyang.Al respecto, el profesor de la Universidad Dongseo experto en Rusia, Chris Monday, señaló que Moscú podría estar intentando dar un trato especial al régimen norcoreano, involucrando directamente a su líder Kim Jong Un en el proceso de negociación. También sugirió que la visita podría interpretarse como un mensaje de presión hacia Ucrania.