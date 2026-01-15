Corea otorgará 3.342 plazas adicionales de medicina en los próximos cinco años

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Salud y Bienestar anunció el martes 10 que el Comité de Revisión de Políticas de Salud aprobó un plan para otorgar un total de 3.342 plazas adicionales para aumentar el cupo a facultades de medicina durante los próximos cinco años.El incremento considerará a 32 universidades situadas fuera del área metropolitana de Seúl. El próximo año se sumarán 490 plazas, y a partir de 2028 el cupo aumentará en 613 plazas anuales durante cuatro años de forma escalonada.A esta cifra se añadirán 400 plazas adicionales correspondientes a la futura creación de una facultad pública de medicina y nuevas facultades regionales, lo que completará el total previsto de ampliación.Con este plan, el número de estudiantes admitidos en las facultades de medicina en 2027 pasará de los 3.058 actuales a 3.548.