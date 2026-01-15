Corea otorgará 3.342 plazas adicionales de medicina en los próximos cinco años

El Ministerio de Salud y Bienestar anunció el martes 10 que el Comité de Revisión de Políticas de Salud aprobó un plan para otorgar un total de 3.342 plazas adicionales para aumentar el cupo a facultades de medicina durante los próximos cinco años.
El incremento considerará a 32 universidades situadas fuera del área metropolitana de Seúl. El próximo año se sumarán 490 plazas, y a partir de 2028 el cupo aumentará en 613 plazas anuales durante cuatro años de forma escalonada.
A esta cifra se añadirán 400 plazas adicionales correspondientes a la futura creación de una facultad pública de medicina y nuevas facultades regionales, lo que completará el total previsto de ampliación.
Con este plan, el número de estudiantes admitidos en las facultades de medicina en 2027 pasará de los 3.058 actuales a 3.548.