Jueves despejado y templado en todo el país

Write: 2026-02-11 14:44:58Update: 2026-02-11 15:45:32

Jueves despejado y templado en todo el país

Photo : YONHAP News

Para el jueves 12 se espera cielo despejado en todo el país, con un ambiente relativamente templado.

Las temperaturas matinales oscilarán entre -7ºC y 2ºC, lo que supone entre tres y seis grados menos que el miércoles 11. 

Sin embargo, durante el día las máximas se situarán entre 7ºC y 13ºC, es decir, entre dos y cuatro grados más que en la jornada anterior.

Entre el viernes 13 y el domingo 14 se prevé un tiempo más suave, con máximas en Seúl por encima de los 10ºC, una tendencia que podría mantenerse durante las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar.
