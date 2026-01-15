Jueves despejado y templado en todo el país

Photo : YONHAP News

Para el jueves 12 se espera cielo despejado en todo el país, con un ambiente relativamente templado.Las temperaturas matinales oscilarán entre -7ºC y 2ºC, lo que supone entre tres y seis grados menos que el miércoles 11.Sin embargo, durante el día las máximas se situarán entre 7ºC y 13ºC, es decir, entre dos y cuatro grados más que en la jornada anterior.Entre el viernes 13 y el domingo 14 se prevé un tiempo más suave, con máximas en Seúl por encima de los 10ºC, una tendencia que podría mantenerse durante las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar.