EEUU enviará delegación interinstitucional para implementar el acuerdo con Corea

Photo : YONHAP News

Una delegación estadounidense podría visitar Corea a finales de febrero para debatir la implementación del documento conjunto acordado entre ambos países el año pasado, que incluye asuntos de seguridad como submarinos de propulsión nuclear, cooperación nuclear y colaboración naval.El portavoz del Ministerio de Exteriores, Park Il, indicó el martes 10 que Seúl y Washington coordinan la visita para finales de febrero o comienzos de marzo. Asimismo, señaló que se tratará de una delegación interinstitucional que incluirá a las agencias pertinentes, como el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el de Energía y el de Defensa.Por su parte, Corea ha creado grupos de trabajo separados, con el Ministerio de Defensa encabezando el equipo sobre submarinos de propulsión nuclear, y el Ministerio de Exteriores al frente de la cooperación nuclear.El portavoz añadió que los temas podrán tratarse en una sesión conjunta o en encuentros separados, y aseguró que la parte estadounidense ha manifestado su intención de mantener conversaciones sustanciales durante la visita.