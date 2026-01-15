Bithumb promete mayor compensación a usuarios por errónea entrega de bitcoins

Photo : YONHAP News

El director ejecutivo de Bithumb, Lee Jae Won, afirmó que su compañía definirá en términos generales el alcance de la compensación para las víctimas de su costoso error de la semana pasada.Según lo comunicado por el director de la plataforma local de intercambio de criptomonedas el miércoles 11 ante el Comité de Política Nacional de la Asamblea Nacional, la compañía es plenamente consciente de las deficiencias en su sistema de control interno que llevaron a la entrega errónea de 60 billones de wones en bitcoins a sus usuarios.El viernes 6 de la semana pasada, Bithumb distribuyó accidentalmente 620.000 bitcoins a 249 usuarios durante un evento promocional, en lugar de entregar la suma de 620.000 wones en bitcons como estaba previsto, provocando una breve pero pronunciada liquidación en la plataforma.El director afirmó que la compañía considera actualmente las ventas de pánico resultantes de la venta de 1.788 bitcoins y la consiguiente liquidación forzosa como motivo de compensación. Además, agregó que Bithumb ampliará su programa de ayuda con base en las quejas que han sido recibidas en el departamento de atención al cliente y el Servicio de Supervisión Financiera.