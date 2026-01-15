Debate sobre fusiones administrativas marca último día de interpelación

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos se enfrentaron por el tema de las fusiones administrativas a nivel metropolitano el miércoles 11, último día de la interpelación al Gobierno en la Asamblea Nacional.El principal partido de la oposición, el Poder del Pueblo, manifestó que las fusiones impulsadas por el gobierno y el partido gobernante carecen de una transferencia sustancial de autoridad. Por su parte, el Partido Democrático señaló que la oposición estaba obstaculizando los esfuerzos para promover las fusiones administrativas al centrarse en cada detalle.Respecto al tema, el primer ministro Kim Min Seok explicó que las fusiones que se están considerando no podrán materializarse si la Asamblea Nacional no aprueba una ley al respecto antes de finales de febrero. Y pidió a los diputados del Poder del Pueblo a considerar de manera positiva, no en función de los intereses partidistas o cálculos políticos entre oficialismo y oposición, sino para el desarrollo equilibrado del país.Actualmente, el gobierno está promoviendo la fusión de la provincia de Chungcheong del Sur con Daejeon, la provincia de Gyeongsang del Norte con Daegu y la provincia de Jeolla del Sur con Gwangju, ante el declive demográfico y el creciente desequilibrio regional.