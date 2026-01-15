Trump alude a acuerdo comercial con Corea vinculándolo con exportación de carbón

Photo : AP / Yonhap

El presidente Donald Trump hizo alusión al histórico acuerdo comercial con Corea del Sur del año pasado, vinculándolo por primera vez con la exportación de carbón estadounidense.Desde la Casa Blanca, el presidente Trump emitió el miércoles 11 (hora local) un discurso en una actividad para el fomento de la industria carbonera, en el que hizo referencia a los acuerdos comerciales que Washington firmó con Japón, Corea del Sur, India y otros muchos países durante los últimos meses, afirmando que éstos aumentarán de forma trascendental la exportación de carbón de Estados Unidos.Esta vinculación del acuerdo y la exportación de carbón, mencionada por primera vez en una intervención pública, sintoniza con el comentario que el mandatario divulgó el 30 de julio de 2025 por la red social Truth Social, tras el cierre exitoso de las negociaciones comerciales con Seúl. En ese comentario, Trump afirmó que Corea comprará gas natural licuado, así como otros productos energéticos por el valor de 100.000 millones de dólares. La reciente alusión implicaría que en esos "otros productos energéticos" podría incluirse el carbón.Solo en su primer año de mandato, Trump aprobó más de setenta proyectos de explotación carbonera, además de firmar una orden ejecutiva exigiendo al Departamento de Defensa establecer convenios de suministro eléctrico con centrales de carbón. Estos pasos contradicen frontalmente los esfuerzos hasta ahora impulsados tanto por la comunidad internacional como por Estados Unidos para un menor uso de energías fósiles y la descarbonización.