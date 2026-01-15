Ministerio de Exteriores forma equipo de negociación sobre submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha activado un equipo exclusivo para las negociaciones con Estados Unidos sobre la construcción de submarinos de propulsión nuclear propios de Corea del Sur, con la idea de realizar esfuerzos diplomáticos más amplios e integrales en esta materia.La principal misión del nuevo equipo será servir como el canal de negociación con Washington en relación a los submarinos nucleares. En particular, el grupo se encargará de las conversaciones a nivel ejecutivo sobre el suministro de combustible para esos buques de Estados Unidos a Corea, para lo que se estima que será necesario firmar un acuerdo separado.Un equipo de la misma índole se conformó también en el Ministerio de Defensa, de cara a la visita programada para finales de febrero del grupo de negociación estadounidense para asuntos de seguridad, abarcando temas relacionados a submarinos, energía nuclear y construcción naval.