Aumentan los demandantes contra el Estado surcoreano por caso Coupang en EEUU

Photo : YONHAP News

Tres empresas estadounidenses con inversiones en Coupang se han sumado a la demanda contra el Estado surcoreano que problematiza cómo las autoridades de Seúl tratan el caso de filtración masiva de datos de usuarios, ocurrida en los sistemas de dicha plataforma de comercio electrónico.Las compañías en cuestión son las agencias inversoras Abrams Capital, Durable Capital Partners y Foxhaven, que decidieron demandar al Gobierno de Corea del Sur junto con las dos que ya figuran como demandantes: Greenoaks Capital Management y Altimeter Capital. Estas dos últimas enviaron ya en enero una carta a las autoridades surcoreanas con el aviso de que recurrirá a los procesos de arbitraje según el Mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado (ISDS), alegando que el Gobierno de Corea trató de forma discriminatoria a Coupang y así violó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de ahí sufrió pérdidas.Al igual que ellos, los tres nuevos demandantes remitieron cartas adicionales con el mismo aviso, alegando que injustas y desequilibradas tanto las investigaciones como la aplicación de leyes que realiza el Gobierno surcoreano hacia Coupang, una empresa fundada y gestionada en Estados Unidos. Según ellos, las pérdidas ocasionadas por ello a los accionistas estadounidenses de Coupang son multimillonarias.