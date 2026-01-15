Moscú dispuesto a impedir nuevas sanciones contra Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Moscú estaría dispuesto a impedir la imposición de nuevas sanciones internacionales a Corea del Norte, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.De acuerdo a lo señalado por la autoridad el miércoles 11 (hora local), se hará todo lo que posible para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no apruebe más resoluciones con sanciones contra Pyongyang, en colaboración con China.El ministro afirmo también que es inapropiado y contradictorio exigir a Corea del Norte que se desnuclearice, en una situación en la que países vecinos como Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, refuerzan la cooperación militar.Lavrov también expresó su agradecimiento al régimen norcoreano por el envío de tropas, al recalcar que esta ayuda militar fue muy relevante en las operaciones para expulsar a las fuerzas ucranianas de la zona de Kursk.