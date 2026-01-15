Corea e Italia apuestan por redoblar esfuerzos de intercambio turístico y cultural

Photo : YONHAP News

El viceministro de Relaciones Exteriores, Park Yoon Joo, y homóloga italiana, María Tripodi, acordaron redoblar esfuerzos por aumentar el intercambio turístico y cultural entre Corea del Sur e Italia.En el marco de reuniones del segundo Diálogo Estratégico Corea del Sur-Italia realizado en Seúl, las autoridades coincidieron en el importante papel del turismo para mejorar el entendimiento entre ambos países. Al respecto, destacaron el gran número de visitantes surcoreanos a Italia que roza un millón de visitantes al año, así como la creciente cantidad de viajeros italianos a Corea del Sur por efecto de la popularidad de sus contenidos culturales.Los viceministros debatieron también sobre comercio e inversiones, ámbito en el que abogaron por activar un foro de negocios y por una mayor cooperación en el sector de pymes y el micro y pequeño comercio, así como en materia de suministro de minerales críticos y en aquellas industrias consideradas estratégicas, como semiconductores, inteligencia artificial, desarrollo espacial e industria de defensa.Corea del Sur e Italia elevaron las relaciones bilaterales al nivel de socios estratégicos en 2018. A partir de ahí, el mecanismo de consultas políticas adquirieron rango viceministerial y el primer Diálogo Estratégico entre ambas naciones se organizó por videoconferencia en octubre de 2020.