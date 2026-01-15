Proyectos de reforma judicial pasan último umbral antes del pleno parlamentario

Photo : YONHAP News

Dos enmiendas adicionales presentadas para la reforma del Poder Judicial, fueron aprobadas el miércoles 11 en el Comité de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional. Así, todos los proyectos impulsados por el gobernante Partido Democrático para la reforma judicial, incluida la enmienda al Código Penal, pasaron el último umbral antes del pleno parlamentario.La primera enmienda en ratificarse es la enmienda al Estatuto de Tribunales, siendo uno de los cambios más importantes el que afecta a la judicatura del Tribunal Supremo. Si se aprueba, desde dos años después de la promulgación, el número de jueces aumentará de 14 a 26 durante los próximos tres años de forma gradual, es decir, cuatro jueces adicionales cada año.La otra es la reforma del Estatuto del Tribunal Constitucional, que permitiría presentar recursos de apelación constitucional sobre veredictos ya validados por el Tribunal Supremo. Esto, en caso de que los dictámenes contradigan las decisiones pasadas del Tribunal Constitucional, que los juicios no sigan los protocolos establecidos, o bien, vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.Ambos proyectos de reforma obtuvieron el visto bueno del citado comité parlamentario casi a las once de la de la noche, después de que los legisladores del partido opositor, Poder del Pueblo, abandonaran la sala de deliberaciones descontentos ante la votación.