Corea participará en el ejercicio militar multinacional Cobra Gold en Tailandia

Photo : YONHAP News

La Fuerza Naval y la Infantería de Marina de Corea del Sur participarán en las maniobras multinacionales Cobra Gold, organizadas desde 1982 por Tailandia y Estados Unidos.La unidad surcoreana que formará parte de las maniobras a realizarse en Tailandia entre el 23 de febrero al 6 de marzo, consta de 390 efectivos y varios equipos de defensa de tecnología punta, como obuses autopropulsados, vehículos blindados para operaciones de desembarco, artillería antiaérea sobre ruedas y un buque de asalto anfibio de 4.900 toneladas.Las tropas participarán en una serie de ejercicios de desembarco, reconocimiento y combate, en la que se realizarán también entrenamientos de defensa espacial y ciberseguridad, así como operaciones de apoyo humanitario a civiles. Este año, ocho países intervendrán en el entrenamiento militar aparte de los dos que gestionan los ejercicios, incluidos Japón y Singapur.