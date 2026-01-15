Representantes de Corea y EEUU debaten sobre barreras no arancelarias

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yeo Han Koo, y el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, debatieron sobre las barreras no arancelarias existentes en el comercio entre ambos países, en concreto las relacionadas con el sector automotriz y los servicios digitales.En la reunión, realizada en Seúl el miércoles 11, las partes excluyeron asuntos directamente vinculados a los aranceles, para centrarse en temas que recoge la ficha de datos conjunta redactada por Seúl y Washington el año pasado, como la supresión o flexibilización de los estándares de seguridad aplicados en Corea a las importaciones de automóviles procedentes de Estados Unidos, y el principio de no discriminación hacia las empresas digitales estadounidenses.En la ficha de datos conjunta aludida, Corea del Sur aceptó abolir el límite máximo de automóviles importados de Estados Unidos no sujetos a la regla interna de remodelación, en caso de satisfacer los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados de Washington. Asimismo, el Gobierno surcoreano prometió garantizar que las empresas estadounidenses no sufran tratos discriminatorios por las leyes y políticas del país sobre servicios digitales, uso de redes y regulación de plataformas online.