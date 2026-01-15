Lim Jong Hoon y Shin Yu Bin son calificados el mejor dúo de tenis de mesa del mundo

Photo : YONHAP News

Lim Jong Hoon y Shin Yu Bin lograron el primer lugar del ranking mundial de dobles mixtos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).La pareja llegó al puesto número uno de la lista tras acumular importantes victorias el año pasado, como la conseguida en diciembre al ganar la última competición del circuito de torneos de 2025 de la ITTF, la Finals Hong Kong.Esta es la primera vez que Lim y Shin se coronan como el mejor dúo mixto de tenis de mesa del mundo. Ganadores de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, esta pareja registró cuatro victorias a lo largo del año pasado en el marco del circuito de la ITTF.En especial, sorprendieron en el último torneo celebrado en Hong Kong al vencer sucesivamente a sus rivales más fuertes, considerados los palistas más hábiles del mundo: la pareja Lin Shidong y Kuai Man en la ronda semifinal y la conformada por Wang Chuqin y Sun Yingsha en la final, ambas de China.