Lula da Silva visitará Corea del Sur tras 21 años

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Corea del Sur del domingo 22 al martes 24 de febrero, veintiún años después de la última vez que estuvo en Seúl en 2005 durante su primer mandato.Dentro de las actividades de su agenda, destaca la reunión con el presidente Lee Jae Myung, programada para el lunes 23. Al respecto, Cheongwadae comentó que ambos líderes comparten puntos en común, desde la experiencia de superación personal por encima de grandes adversidades, hasta la filosofía de gobierno que defienden, centrada en la integración social y el pragmatismo político.Se anticipó que a partir de las ideas compartidas, Lee y Lula da Silva harán de esta visita una oportunidad para profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en una diversidad de sectores clave, como comercio e inversiones, clima, energía, desarrollo espacial, industria de defensa, ciencia y tecnología, agricultura, educación y cultura.