La ciudadanía coreana desea sanciones más duras contra el maltrato animal

Photo : KBS News

El Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales anunció el jueves 12 el resultado de un estudio sobre el grado de sensibilización de los ciudadanos coreanos sobre bienestar animal, que arrojó un alto porcentaje a favor de sanciones mayores en torno al maltrato animal.Según presentó la cartera, la tasa de hogares con mascotas en Corea aumentó en el último año del 25% al 29,2%. De este último porcentaje, el 80,5% cría perros, el 14,4% gatos, mientras que el 4,1% cría peces. El gasto promedio que realizan estos hogares en el cuidado de animales de compañía ronda los 121.000 wones mensuales, incluidos los gastos en alimentos y atención veterinaria que en conjunto oscilan entre 70.000 y 80.000 wones al mes.En el estudio se hicieron preguntas sobre el maltrato animal y las granjas industriales de mascotas como lo son las fábricas de cachorros. Al respecto, un alto porcentaje correspondiente al 93,2% de los consultados respondió que las sanciones contra la crueldad hacia los animales deben ser endurecidas. En este mismo eje, los encuestados afirmaron que es necesario prohibir las instalaciones de cría de animales para su comercialización porque gran parte de ellas no satisfacen los criterios de sanidad establecidos, o bien son criaderos ilegales.