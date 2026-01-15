Reunión de Lee y partidos se cancela tras ausencia notificada de líder de la oposición

Photo : YONHAP News

Horas antes de su realización, se canceló la reunión del presidente Lee Jae Myung con los líderes de los dos principales partidos con presencia en la Asamblea Nacional de Corea, tras la notificación del líder de la oposición.La cancelación se dio después de que el jefe de Poder del Pueblo, Jang Dong Hyeok, notificara que no acudiría a la cita prevista para la tarde del jueves 12. El jefe de la primera fuerza de la oposición, conversó con los miembros del Consejo Supremo de su partido, y justificó su ausencia con el argumento de considerar inapropiado sentarse a conversar con el presidente y el jefe oficialista en el actual contexto político.Jang cuestionó la instancia mientras existen sospechas de que el presidente intervino de manera indebida en los asuntos del Partido Democrático, particularmente en los debates para una posible fusión entre esa formación y el Partido Reconstrucción de Corea. Además, criticó la falta de consenso y la actitud unilateral mostradas por el oficialismo para aprobar los proyectos de reforma judicial en el Comité de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional la noche del miércoles 11.Ante esta cancelación de último minuto, el líder del Partido Democrático, Jung Chung Rae, comentó que se trata de una grave descortesía tanto hacia el presidente como hacia el pueblo que estaba pendiente de la reunión.