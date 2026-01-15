Viernes con repentino clima primaveral

Photo : YONHAP News

El viernes 13 la temperatura alcanzará máximas de hasta 17ºC después del mediodía, en una tarde de repentino clima primaveral.Según las predicciones del tiempo, el viernes 13 por la mañana la temperatura marcará mínimas entre -6ºC y 4ºC, mientras que por la tarde oscilará de 8ºC a 17ºC a nivel nacional. Se detectarán condiciones climáticas casi de primavera y gran parte del hielo de los ríos congelados se derretirá, por lo que se recomienda a la población tener mucho cuidado para evitar accidentes.Pese a la subida de temperatura, habrá vientos fuertes sobre todo en la costa este, de una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, es decir, 15 metros por segundo.También hay pronósticos de lluvia o nieve en las zonas al noreste de Gyeonggi y al norte de Gangwon, aunque las acumulaciones no superarán 0,1 milímetros o 0,1 centímetros.