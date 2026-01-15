Defensa pide investigar o sancionar a 180 militares por el caso de ley marcial

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha solicitado investigar o sancionar a unos 180 militares por su participación, directa o indirecta, en el intento de imponer el estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol la noche del 3 de diciembre de 2024.Al respecto, las autoridades de la cartera especificaron el jueves 12, que en la lista se incluyen 35 oficiales que recibieron sanciones graves o muy graves, de quienes 29 han presentado objeciones. Asimismo, figuran entre los procesados tres generales y cinco militares con rango de coronel, pertenecientes al Comando de Contrainteligencia de Defensa y al Comando de Defensa de la Capital. Estos enfrentan juicios en el Tribunal del Distrito Central de Seúl por participación directa en intento de rebelión y abuso de poder.El ministerio confirmó que los militares contra quienes solicitó investigaciones o sanciones, intervinieron en alguna medida en la posible movilización adicional de tropas para la ley marcial una vez que esta fuera desactivada por la Asamblea Nacional. Estas intervenciones también tendrían relación con el plan para tomar control de la sede de la Comisión Nacional Electoral y la operación de unidades exclusivas para el arresto de políticos o personalidades no simpatizantes del Gobierno.El ministro de Defensa, Ahn Gyu Back, enfatizó que lo ocurrido el 3 de diciembre de 2024 fue algo sin precedentes en la historia de Corea y que hará todo lo que esté a su alcance para reivindicar el honor de las Fuerzas Armadas, gravemente dañado por ese episodio político.