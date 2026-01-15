135 extranjeros obtuvieron estatus de refugiado en Corea en 2025

Photo : YONHAP News

135 extranjeros obtuvieron el estatus de refugiado en Corea durante 2025, cifra con la que el número acumulado de personas de otras nacionalidades reconocidas como tal por el Gobierno surcoreano superó el total de 1.600.El Ministerio de Justicia dio a conocer el jueves 12 que el año pasado se contabilizaron 14.626 solicitudes de refugio, cantidad que supone una disminución del 20% en comparación con 2024. Sin embargo, las solicitudes aceptadas aumentaron un 29%, siendo los grupos de solicitantes más numerosos los de ciudadanos de Rusia, India, Kazajistán, Malasia y Pakistán, en este orden.Hasta el año pasado, el total acumulado de personas reconocidas como refugiadas fue de 1.679. Fueron aprobadas un mayor número de solicitudes presentadas por ciudadanos provenientes de países con alta inseguridad o en situaciones críticas, como Myanmar, Burundi y la República Democrática del Congo.