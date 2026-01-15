Tribunal dicta siete años de prisión para exministro del Interior por imposición de ley marcial

Photo : Seoul Central District Court

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictó siete años de prisión para el exministro del Interior, Lee Sang Min, por su participación como colaborador en la imposición de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk Yeol la noche del 3 de diciembre de 2024.El juez a cargo, Ryu Kyung Jin, determinó al imputado culpable, afirmando que el exministro colaboró con el intento de declarar el estado de excepción y rebelión, al ordenar a la Agencia Nacional de Bomberos bloquear el acceso a ciertas entidades y cortar el suministro de electricidad y de agua a medios de prensa, siguiendo las instrucciones de Yoon.El juez también consideró como falso el testimonio que el exministro presentó en la audiencia sobre destitución presidencial, abierta en febrero de 2025 en el Tribunal Constitucional, donde declaró que no había dado tal orden, ni había recibido instrucciones relacionadas del entonces presidente.