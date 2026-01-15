El KOSPI gana más del 3% y supera las 5.500 unidades

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, ganó el jueves 12 un 3,13% respecto al día anterior y cerró la jornada en 5.522,27 puntos. Así, superó por primera vez las 5.500 unidades, encadenando cuatro días operativos consecutivos al alza desde el lunes 9.Igualmente subió el parqué paralelo KOSDAQ, que aumentó un 1% hasta finalizar operaciones en 1.125,99 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, al perder cada dólar 9,9 unidades en comparación con el nivel registrado el miércoles 11, con lo que culminó la sesión en 1.440,2 wones.