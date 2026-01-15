Choi Gaon consigue el primer oro olímpico para Corea en el halfpipe de snowboard

Photo : YONHAP News

La snowboarder surcoreana Choi Gaon de 17 años logró la primera medalla de oro para Corea en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.La hazaña de Choi no estuvo exenta de dificultades. En la competencia, la altleta sufrió una fuerte caída en su primera bajada durante el segundo salto, que le impidió levantarse momentáneamente. Aunque logró reincorporarse y abandonar la pista por sus propios medios, recibió solo 10,00 puntos.En la segunda bajada, pese a que se consideró la posibilidad de designar la bajada como no comenzada (DNS), Choi decidió competir. Sin embargo, volvió a caer tras intentar la técnica switch backside 900 y mantuvo la puntuación de 10,00 puntos. Ya en la tercera y última bajada, la surcoreana completó cinco saltos sin errores y obtuvo 90,25 puntos, resultado que la situó en lo más alto del podio.Este triunfo marca no solo el primer oro del equipo surcoreano en esta edición olímpica, sino también la primera medalla dorada de Corea del Sur en un deporte de nieve en la historia de los Juegos Olímpicos.