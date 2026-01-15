Rim Jong Un conquista el bronce en los 1.000 metros de short track

Photo : YONHAP News

Rim Jong Un, integrante del equipo masculino surcoreano de patinaje de velocidad en pista corta, conquistó la medalla de bronce en la prueba de los 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina d'Ampezzo.En la final disputada el viernes 13 (hora de Corea) en la pista del Milano Ice Skating Arena, Rim cruzó la meta con un tiempo de 1 minuto, 24 segundos y 611 milésimas, finalizando en tercera posición, por detrás de Jens van ’t Wout, de Países Bajos, y Sun Long, de China.Con este resultado, Rim se convirtió en el primer medallista surcoreano en las pruebas de hielo en esta edición olímpica y aportó la cuarta medalla a la delegación surcoreana en estos Juegos de Invierno.Gracias a este logro, Corea suma ahora cuatro preseas —una de oro, una de plata y dos de bronce— y asciende del puesto 15 al undécimo lugar en el medallero general.