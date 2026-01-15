Lee rechaza idea de beneficios financieros para propietarios de múltiples viviendas

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que no es apropiado otorgar beneficios financieros a quienes poseen múltiples viviendas con fines de inversión o especulación, según publicó en sus redes sociales en la madrugada del viernes 13.En medio del desafío nacional de estabilizar los precios inmobiliarios, el mandatario reconoció que las regulaciones sobre préstamos para propietarios con varias viviendas ya son estrictas, pero cuestionó si resulta justo conceder prórrogas en los créditos a quienes no redujeron sus propiedades pese a haber recibido incentivos fiscales durante años.Lee subrayó que las políticas financieras deben regirse por la justicia y la equidad, y advirtió que quienes cumplen las normas no deben verse perjudicados frente a quienes las infringen. En ese sentido, afirmó que Corea avanza hacia una sociedad donde se respete el orden y el sentido común, y donde la equidad sea el motor del desarrollo.