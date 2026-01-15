Gyeonggi activa medidas de emergencia por concentración de partículas ultrafinas

Photo : YONHAP News

Ante el pronóstico de que la concentración media diaria de partículas ultrafinas superará los 50 microgramos por metro cúbico el viernes 13, la provincia de Gyeonggi activó medidas de emergencia contra el esmog para la jornada.En organismos administrativos y entidades públicas se implementará la circulación alternada de vehículos, por lo que solo podrán circular los automóviles con matrícula terminada en número impar. También se restringirá la circulación de vehículos clasificados como de grado 5 en emisiones contaminantes y quienes incumplan la norma se enfrentarán a una multa de 100.000 wones.Asimismo, las instalaciones públicas con alta emisión de partículas, incluidos los incineradores de residuos, deberán reducir sus horas de funcionamiento y ajustar su nivel de operación. Por otro lado, en las obras de construcción se exigirán medidas para minimizar el polvo, como la modificación de horarios y la instalación de cubiertas protectoras.Las disposiciones entraron en vigor a las seis de la mañana y se mantendrán hasta las nueve de la noche, siendo ésta la primera vez este invierno que la región aplica el protocolo.