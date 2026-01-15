Menú principal Ver contenido

Nacional

Gobierno planea período de gracia a propietarios de múltiples viviendas tras exención

Write: 2026-02-13 09:53:08Update: 2026-02-13 11:05:31

Gobierno planea período de gracia a propietarios de múltiples viviendas tras exención

El gobierno anunció que otorgará un período de gracia tras finalizar el 9 de mayo la exención temporal de los altos impuestos sobre las ganancias de capital para los propietarios de múltiples viviendas.

Así lo confirmó el Ministerio de Finanzas el jueves 12, estableciendo que la exención temporal finalizará según lo previsto, pero que el gobierno planea otorgar un período de gracia de cuatro a seis meses a los propietarios como parte de las medidas complementarias para minimizar cualquier impacto negativo en la población.

En este aspecto, durante el mandato de Moon Jae In se había implementado un aumento significativo del impuesto sobre las ganancias de capital para los propietarios de múltiples viviendas desde abril de 2018 hasta mayo de 2022, lo cual fue suspendido por la anterior administración de Yoon Suk Yeol.

Por su parte, el presidente Lee Jae Myung ha adoptado una postura firme contra la especulación inmobiliaria, señalando sus planes de reforzar los impuestos sobre las ganancias de capital para los propietarios de múltiples viviendas, junto con adoptar un enfoque más sensible al mercado en lo que refiere a impuestos bursátiles.
