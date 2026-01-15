El KOSPI supera los 5.540 puntos al inicio de la sesión

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, alcanzó el viernes 13 un nuevo máximo histórico en las primeras operaciones de la jornada, en vísperas del feriado del Año Nuevo Lunar.A las nueve y veinte de la mañana, el índice se situaba en 5.543,54 puntos, con un alza del 0,39% respecto al cierre anterior.Este avance ha sido impulsado por compras netas de inversores individuales, mientras que extranjeros e instituciones mantienen una posición vendedora, limitando parte de las ganancias.En el mercado cambiario, el won abrió ligeramente a la baja frente al dólar, cotizándose en 1.441,5 wones por unidad estadounidense, 1,3 wones más que el día previo.