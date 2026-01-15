Empresas coreanas cierran contratos por 2,7 millones de dólares en feria médica de Dubái

Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de la Industria de Salud de Corea informó el viernes 13 que empresas surcoreanas firmaron contratos de exportación por un valor aproximado de 2,7 millones de dólares.El anuncio se realizó tras la World Health Expo (WHX), celebrada del lunes 9 al jueves 12 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, edición en la que Corea operó un pabellón integrado, presentando un modelo que combina tecnología clínica, formación y negocios.Durante el evento, se facilitaron reuniones con representantes de más de 40 países y se realizaron 520 consultas comerciales, lo que permitió concretar acuerdos de suministro. Además, se organizaron sesiones de entrenamiento en endoscopia espinal bidireccional, compartiendo con médicos locales la experiencia clínica y el uso de equipos surcoreanos.