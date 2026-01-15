Kim Yo Jong califica de “sensato” el gesto de Reunificación por incidente de drones

Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, calificó como un gesto "sensato" la expresión de pesar formulada por el ministro surcoreano de Reunificación, Jeong Dong Young, por el reciente incidente de incursión de drones civiles surcoreanos.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el viernes 13, Kim señaló en una declaración emitida el jueves 12, que considera positivo que Seúl haya expresado oficialmente su pesar por el hecho ocurrido a comienzos de año. No obstante, advirtió que una disculpa no es suficiente y exigió medidas concretas para evitar nuevas violaciones de la soberanía norcoreana. De repetirse este tipo de actos, la subdirectora indicó que Pyeongyang adoptará una respuesta severa.La declaración de Kim se dio tras las palabras del ministro surcoreano de Reunificación el martes 10, en las que expresó su profundo pesar por la incursión de drones en Corea del Norte, siendo esta la primera vez que un alto funcionario de Seúl se manifiesta oficialmente ante Pyongyang por el incidente.Tras la reacción relativamente positiva de Kim Yo Jong, crece la atención sobre si se podrían acelerar los esfuerzos del Gobierno surcoreano para restablecer la zona de exclusión aérea contemplada en el Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre.