Embajador chino reafirma la amistad tradicional entre Beijing y Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Norte y China reafirmaron su voluntad de fortalecer sus tradicionales lazos de amistad durante una recepción celebrada en Pyongyang con motivo del Año Nuevo Lunar.Según informó el diario norcoreano Rodong Sinmun el viernes 13, el embajador chino en Pyongyang, Wang Yajun, expresó en su discurso durante el banquete de Año Nuevo Lunar organizado el jueves 12, que preservar, consolidar y desarrollar las relaciones tradicionales de amistad y cooperación entre ambos países constituye una política firme e invariable del Partido y del Gobierno de China.En la actividad realizada en la embajada china en Pyeongyang, el diplomático señaló además que, al implementar plenamente el importante consenso alcanzado por los máximos líderes de ambos países, China está dispuesta a promover el avance de la causa socialista de las dos naciones, así como a salvaguardar la felicidad de sus pueblos y la paz y estabilidad regional.El mensaje fue transmitido en presencia de altos funcionarios norcoreanos, entre ellos Kang Yun Sok, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Pak Myong Ho. En su intervención, Kang también manifestó el compromiso de realizar esfuerzos conjuntos con sus "camaradas chinos" para impulsar las relaciones bilaterales a lo largo de este año.