Photo : YONHAP News

El grupo surcoreano BTS ofrecerá a sus seguidores de todo el mundo la posibilidad de disfrutar en directo de su próxima gira mundial "ARIRANG", a través de un evento especial de proyección en salas de cine.La agencia BigHit Music anunció el viernes 13 que los conciertos programados para el 11 de abril en Goyang, Corea del Sur, y el 18 de abril en Tokio, Japón, serán transmitidos en modalidad en vivo en más de 3.500 salas distribuidas en 75 países. Debido a la diferencia horaria, en algunos países y regiones la transmisión se realizará en diferido.En Corea del Sur, las presentaciones podrán verse en las principales cadenas de multicines del país como CGV, Lotte Cinema y Megabox, mientras que la venta de entradas comenzará el miércoles 25 a las 10 de la mañana.BTS iniciará la gira en Goyang y tiene previsto ofrecer un total de 82 conciertos en 34 ciudades, en lo que será la mayor gira mundial en la historia del K-pop.