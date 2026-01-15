Agencia internacional mantiene la calificación crediticia de Corea como estable

Photo : YONHAP News

La agencia internacional de calificación crediticia, Moody's, anunció el jueves 12 que mantiene la nota soberana de Corea del Sur en Aa2 con perspectiva estable.La agencia explicó que la decisión refleja la alta diversificación y competitividad de la economía surcoreana, así como su capacidad institucional para gestionar desafíos estructurales. Sin embargo, señaló riesgos como el envejecimiento poblacional, el aumento de la deuda pública y las tensiones geopolíticas.En cuanto al crecimiento económico, prevé que Corea crezca un 1,8% este año, impulsada por el auge global de la inteligencia artificial, el incremento de las exportaciones de semiconductores y la recuperación de la inversión. A largo plazo, Moody's estima que el crecimiento se estabilizará en torno al 2%.Sin embargo, advirtió que en el plano fiscal la deuda pública podría superar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, debido al envejecimiento y al aumento del gasto obligatorio, incluido el de defensa.