Sábado nublado en gran parte del país

El sábado 14 se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado en gran parte del país.Las temperaturas mínimas matinales oscilarán entre -3ºC y 6ºC, mientras que las máximas diurnas se situarán entre 9ºC y 17ºC.En cuanto a la calidad del aire, se espera que la concentración de partículas finas alcance niveles "malos" en el área metropolitana, así como en Gangwon, Chungcheong, Gwangju, Jeolla del Norte, Daegu y Gyeongsang del Norte. En el resto de las regiones, la calidad del aire será "moderada".