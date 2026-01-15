Menú principal Ver contenido

Sábado nublado en gran parte del país

Write: 2026-02-13 13:24:51Update: 2026-02-13 14:15:12

Photo : YONHAP News

El sábado 14 se prevé que el cielo permanezca mayormente nublado en gran parte del país. 

Las temperaturas mínimas matinales oscilarán entre -3ºC y 6ºC, mientras que las máximas diurnas se situarán entre 9ºC y 17ºC. 

En cuanto a la calidad del aire, se espera que la concentración de partículas finas alcance niveles "malos" en el área metropolitana, así como en Gangwon, Chungcheong, Gwangju, Jeolla del Norte, Daegu y Gyeongsang del Norte. En el resto de las regiones, la calidad del aire será "moderada".
