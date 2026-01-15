Oficialismo critica ausencia opositora y Poder del Pueblo denuncia decisiones unilaterales

Photo : KBS News

El Partido Democrático criticó el viernes 13 al principal partido opositor, Poder del Pueblo, por rechazar tanto el almuerzo ofrecido por el presidente Lee Jae Myung, como el calendario de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, calificando su actitud de irresponsable.Así, el oficialismo acusó a la oposición de obstaculizar la agenda legislativa y le atribuyó el retraso en la tramitación de proyectos clave, incluido el proyecto de Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas en Estados Unidos y otras iniciativas vinculadas al sustento de la población.Por su parte, Poder del Pueblo acusó al oficialismo de impulsar de manera unilateral la Ley Especial de Integración Administrativa en la comisión correspondiente y expresó su profundo pesar por su aprobación sin consenso. Según se señaló, aunque se había alcanzado un acuerdo para la integración administrativa entre Jeolla del Sur y Gwangju, así como entre Daegu y Gyeongsang del Norte, en el caso de Chungcheong del Sur y Daejeon no existía consenso con la oposición.No obstante, desde la formación opuesta afirmaron estar de acuerdo con el objetivo general de avanzar en la integración administrativa, subrayando la necesidad de eliminar desigualdades regionales, transferir competencias y recursos financieros del gobierno central y garantizar la rápida ejecución de incentivos.