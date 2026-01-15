Confirman nuevo caso de peste porcina africana en Hongseong

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de peste porcina africana en una granja de Hongseong, en la provincia de Chungcheong del Sur.Tras la confirmación, las autoridades bloquearon de inmediato el acceso a la granja donde se crían cerca de 2.900 cerdos, e iniciaron una investigación epidemiológica, ordenando que todos los animales sean sacrificados como medida de contención.Asimismo, dispusieron la suspensión temporal de movimientos durante 48 horas para trabajadores y vehículos vinculados a instalaciones ganaderas en cinco municipios de la provincia.Chungcheong del Sur es la principal región porcina del país, con más del 20% del total nacional. La localidad de Hongseong, dentro de la provincia, es una zona estratégica con la cría de más de 600.000 cerdos.