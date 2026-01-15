Defensa suspende al jefe de la Marina por sospechas ligadas a la ley marcial

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa suspendió de sus funciones al jefe del Estado Mayor de la Marina, Kang Dong Gil, tras detectar indicios de su posible implicación en la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024.La portavoz del Ministerio, Jeong Bit Na, informó el viernes 13 en una rueda de prensa que la cartera identificó sospechas vinculadas al caso de insurrección y decidió apartar a Kang de su cargo con efecto inmediato. Según explicó, se iniciarán los procedimientos disciplinarios correspondientes y, en función de sus resultados, se adoptarán las medidas administrativas pertinentes.En el momento de la declaración de la ley marcial, Kang se desempeñaba como jefe del cuartel de Apoyo Militar del Estado Mayor Conjunto. Posteriormente, en septiembre del año pasado, fue nombrado jefe de la Marina tras el inicio de la administración del presidente Lee Jae Myung. Con su suspensión, el subjefe de la Marina asumirá el cargo de manera interina.