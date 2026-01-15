El KOSPI cae levemente tras alcanzar un máximo histórico

Photo : YONHAP News

El índice bursátil surcoreano, el KOSPI, cerró la sesión del viernes 13 con un ligero retroceso, tras no lograr sostener el máximo histórico alcanzado durante la mañana.En las primeras horas de negociación, el KOSPI llegó a subir hasta los 5.583,74 puntos, marcando un nuevo récord en la jornada.Sin embargo, la tendencia se tornó a la baja y el índice terminó por caer un 0,28% respecto a la sesión anterior, cerrando en 5.507,01 puntos.Por otro lado, el índice KOSDAQ del mercado tecnológico, cayó un 1,77%, aterrizando en 1.106,08 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que cerró la sesión en 1.444,9 wones, lo que supuso un avance de 4,7 unidades respecto al día anterior.