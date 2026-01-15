Presidente cuestiona propiedad de viviendas múltiples

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung planteó al líder del opositor Poder del Pueblo, Jang Dong Hyeok, el lunes 16, la pregunta de si los privilegios para los propietarios de viviendas múltiples debían mantenerse. Esta fue su reacción a las críticas que hizo Jang a la política que impulsa el Gobierno para endurecer la regulación sobre quienes tienen más de una vivienda como una medida de antiespeculación.El mandatario publicó el comentario en horas de la madrugada por redes sociales, al afirmar que el jefe de Poder del Pueblo tendrá suficiente sentido común para no pensar que es deseable y aceptable que una minoría posea viviendas múltiples en un país como Corea del Sur, donde existen varios factores que incitan a la especulación inmobiliaria, como un territorio no muy amplio y una notable concentración demográfica en la capital.Lee enfatizó que la política del Gobierno destinada a reforzar la regulación de la propiedad de viviendas múltiples tiene el propósito de desarraigar la especulación y promover la estabilidad inmobiliaria tanto para los jóvenes, como para los hogares sin vivienda propia.Asimismo, el mandatario sostuvo que la vivienda, si bien puede ser un bien objeto de inversión, esencialmente es un lugar para habitar, una condición básica para una vida de bienestar, de ahí que la propiedad de viviendas múltiples deba ser gravada como es debido.