Corea suma medalla de plata en patinaje en pista corta en JJOO

Photo : KBS News

Corea del Sur ha obtenido su quinta medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.Se trata de la medalla de plata que obtuvo Hwang Dae Heon en patinaje de velocidad en pista corta, en la prueba masculina de 1.500 metros al cruzar la línea de meta en 2 minutos 12 segundos 304 milésimas. Con este logro, se convirtió en el segundo patinador surcoreano en subir al podio de medallistas de dicha modalidad en estas olimpiadas.Esta es la tercera edición consecutiva de los Juegos Olímpicos de Invierno que Hwang se adjudica una presea, después de la plata que consiguió en Pyeongchang 2018 y del oro y la plata que ganó en Beijing 2022.