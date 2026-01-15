Lee Jae Myung felicita al quinto medallista coreano en JJOO

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung publicó el domingo 15 un mensaje en redes sociales, felicitando a Hwang Dae Heon, quien se convirtió en el quinto medallista de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, al finalizar segundo la carrera masculina de 1.500 metros de patinaje de velocidad en pista corta.En el mensaje, el jefe de Estado elogió la habilidad mostrada por el deportista sobre la pista de hielo, al tiempo de destacar el buen control mental que mostró a lo largo de toda la prueba sin perder su propio ritmo aun en los momentos más críticos.El mandatario también elogió a los otros dos patinadores surcoreanos que compitieron en la misma categoría, Shin Dong Min y Lim Jong Eon, por su esfuerzo y dedicación, aunque no alcanzaron el podio de medallistas.