Photo : YONHAP News

Morgan Stanley vaticina que el tipo de referencia se mantendrá en el 2,5% anual en Corea del Sur. Este pronóstico se presenta en un informe reciente del banco de inversión, el cual analiza que la política monetaria del banco central surcoreano no dará un giro drástico, al menos de aquí a los próximos tres meses, y que las tasas de interés permanecerán en el nivel actual.En cuanto a la previsión de crecimiento, Morgan Stanley considera posible que el Banco de Corea la revise al alza con un aumento estimado del 2% en el producto interior bruto para 2026 y del 2,1% para el año 2027.Las expectativas de inflación, por otra parte, se mantendrán en el 2,1%, mientras los precios al consumidor rondan la tasa objetivo del Banco de Corea, el 2%.