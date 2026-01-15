Jefe del Legislativo subraya la democracia como condición para el progreso

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, escribió en las redes sociales el lunes 16 un mensaje por Año Nuevo Lunar, en el que reflejó su deseo de hacer de este ciclo que comienza un periodo para un mayor salto de Corea del Sur hacia el progreso.Woo enfatizó que su anhelo más ferviente es que el país avance a paso firme rumbo a un mejor futuro, sin embargo afirmó que eso solo será posible cuando la democracia sea promovida a todos los niveles y en la vida de cada habitante.En este sentido, se comprometió a contribuir a pavimentar el camino de la democracia desde el Parlamento, recalcando el papel de la política de servir al pueblo y aliviar sus dificultades.En el mensaje, el presidente de la Asamblea Nacional aprovechó también para enviar su agradecimiento a los funcionarios que trabajan incluso en festivos para velar por la seguridad de los ciudadanos, como los policías, soldados y bomberos.