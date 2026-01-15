Corea es candidata a adjudicarse proyecto de submarinos de Canadá

Photo : KBS News

Corea del Sur es una de las dos candidatas finales a adjudicarse el proyecto de Canadá para una nueva flota de hasta 12 submarinos, el cual abarca contratos de construcción naval, así como de mantenimiento y reparación durante 30 años, por valor de 60 billones de wones. Si llega a firmarse, promete ser el más cuantioso en la historia del país.Concretamente, rivalizan por obtener la concesión el consorcio surcoreano conformado por Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy Industries y la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).Mientras el anuncio final está previsto para dentro del primer semestre de 2026, el Gobierno de Corea desplegó una intensa campaña con el fin de apoyar al consorcio en la apuesta que hace para obtener el proyecto canadiense de submarinos. Destacó, en particular, la amplia experiencia que poseen los astilleros surcoreanos en cuanto a construcción y operación de submarinos, y las rápidas entregas por las que se caracterizan.En esta carrera, se piensa que las propuestas de inversión presentadas por cada parte serán cruciales dada la intención de las autoridades canadienses de usar el proyecto de submarinos también como un medio para atraer inversiones. Las ofertas planteadas son, de momento, la presentada por Hyundai Motor Group para una mayor cooperación en hidrógeno y la alemana para la construcción de una fábrica de baterías de Volkswagen en Canadá.