Pyongyang habilita zona residencial para familiares de soldados fallecidos en Rusia

Photo : KBS News

Pyongyang ha habilitado un complejo residencial para los familiares de los soldados fallecidos en Rusia. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó, el domingo 15, que una ceremonia se celebró en el distrito de Hwasong, en Pyongyang, para conmemorar el fin de obras de una zona residencial, a la que asistió el líder supremo del país, Kim Jong Un, acompañado de su hija, Kim Ju Ae.En el acto, el dirigente norcoreano declaró que el complejo es para las familias de hombres que fueron el orgullo de la nación. Agregó que ahí podrán vivir felices, recordando con honor a sus hijos, maridos y padres que murieron valerosos.La creación de la zona residencial se entiende como parte de la campaña que el régimen de Pyongyang realiza para justificar el envío de tropas a Rusia, con actividades destinadas exclusivamente a los soldados que combatieron o que combaten en la guerra ruso-ucraniana y sus familiares.