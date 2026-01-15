Corea del Norte enfatiza lealtad al régimen en natalicio de Kim Jong Il

Photo : KBS News

Con motivo del 84º aniversario del natalicio de Kim Jong Il, el difunto padre y predecesor del dirigente norcoreano Kim Jong Un, Pyongyang ha instado a la población a jurar lealtad hacia el régimen y al único líder supremo del país.El llamado se hizo mediante una nota de opinión difundida el lunes 16 por el Diario Rodong, el boletín oficial del Partido de los Trabajadores, que enfatizaba la unidad interna y que el núcleo de todo era el líder supremo. En especial, mencionaba las doctrinas impulsadas por Kim Jong Il, como el "socialismo norcoreano" o la "autosuficiencia", exhortando a los habitantes a unirse en aras de un desarrollo socialista.La nota recalcaba así la lealtad, no solo al régimen, sino a Kim Jong Un, el actual líder de Corea del Norte, para acometer las tareas propuestas por el partido con el objetivo de lograr un mayor progreso. En Corea del Norte, el cumpleaños de Kim Jong Il, el 16 de febrero, se celebra como fiesta nacional.