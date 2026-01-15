Nueve de cada 10 seguidores de BTS aprendieron coreano alguna vez

Photo : YONHAP News

Nueve de cada 10 fans no coreanos de BTS aprendieron coreano alguna vez, motivados por su interés por el K-pop. Este dato se desprende de una tesis redactada por el Instituto Interdisciplinario para Estudios Multiculturales sobre el diseño e implementación de cursos de coreano para seguidores extranjeros del K-pop y del Hallyu, la ola coreana.Para el estudio se realizaron encuestas a 381 fans de BTS de 69 países. De estos, el 93,4% respondió haber estudiado el idioma coreano: apenas un 7,8% asistiendo a clases presenciales y la gran mayoría por su cuenta con la ayuda de aplicaciones móviles para el aprendizaje de lenguas extranjeras o cursos online. A la pregunta de cuál había sido su motivación al estudiar coreano, el 70,6% mencionó el K-pop y los artistas musicales de Corea.